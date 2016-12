Laut Sicherheitskreisen zehn Verletzte und fünf Tote

Kairo – Bei einer Explosion in der Nähe der koptischen Kathedrale in Kairo sind am Sonntag nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen mindestens fünf Menschen getötet worden. Zehn weitere Personen seien verletzt worden. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. (APA, 11.12.2016)