Peter Simonischek als bester europäischer Schauspieler ausgezeichnet

Maren Ade ist beste europäische Drehbuchschreiberin

Breslau (Wroclaw)/Wien – Der Österreicher Peter Simonischek ist als bester europäischer Schauspieler ausgezeichnet worden. Simonischek nahm den Preis der Europäischen Filmakademie am Samstagabend in Breslau (Wroclaw) für seine Rolle in Maren Ades Tragikomödie "Toni Erdmann" entgegen. Mit Simonischeks Preis ging bereits die zweite Auszeichnung an die deutsch-österreichische Koproduktion.

Die deutsche Regisseurin und Autorin Maren Ade ist als beste europäische Drehbuchschreiberin ausgezeichnet worden. "Ich bin sehr glücklich!", sagte Ade. "Es war ein langer Weg, das Skript zu schreiben." Ade ist mit ihrer Tragikomödie in gleich fünf Kategorien nominiert – unter anderem auch für den besten europäischen Film. (APA, 10.12.2016)