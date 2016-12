Sicherheitskreise: 13 Tote nach Anschlag gegen Polizisten in Istanbul

Explosion hat sich nach einem Fußballspiel in der Nähe des Besiktas-Stadions ereignet

Istanbul – Vermutlich durch eine Autobombe sollen Sicherheitskreisen zufolge 13 Menschen am Samstagabend in Istanbul ums Leben gekommen sein. Unklar war zunächst, ob es sich bei den Opfern um Polizisten oder Zivilisten handelte. Innenminister Süleyman Soylu hatte zuvor lediglich 20 Verletzte – nach seinen Angaben wohl Polizisten – bestätigt.

Zwei Explosionen haben sich demnach nach einem Fußballspiel der Mannschaften Besiktas und Bursaspor in der Nähe des Besiktas-Stadions ereignet, sagte Soylu. Erste Indizien sprächen dafür, dass es eine Bombe einem Bus der Bereitschaftspolizei gegolten habe. Verkehrsminister Ahmet Arslan sprach von einem Terroranschlag.

Ein Reuters-Fotograf sah, dass viele Polizisten schwer verletzt wurden. Der Fernsehsender NTV meldete, die Explosionen habe sich gegen ein Polizeifahrzeug gerichtet, das das Stadion einige Zeit nach dem Spiel verlassen habe. Die Fußball-Fans seien schon zuvor weg gewesen. Die Regierung hatte unmittelbar nach den Explosionen einen Nachrichtensperre verhängt.

Mehrere Anschläge

In der Türkei hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Anschläge gegeben. Für einige wurde die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) verantwortlich gemacht, andere wurden von kurdischen und linken Extremistengruppen verübt.(Reuters, 10.12.2016)