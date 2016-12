Exxon-Mobil-Chef könnte neuer US-Außenminister werden

NBC: Offiziell soll Rex Tillerson erst nächste Woche als neuer Chefdiplomat vorgestellt werden

Donald Trump könnte Rex Tillerson, Chef des Ölmultis Exxon Mobil, zum neuen amerikanischen Außenminister machen, berichtete der Sender NBC am Samstag unter Berufung auf mehrere Quellen im Trump-Team. Die Entscheidung sei aber noch nicht endgültig und soll erst nächste Woche bekannt gegeben werden, berichtete der Sender weiter.

Der 64-Jährige Tillerson wurde 2004 Vorstandsvorsitzender des texanischen Unternehmens und soll gute Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin haben. Tillerson traf am Samstag im Trump Tower in New York ein, um mit den künftigen US-Präsident zu sprechen.

Der NBC-Bericht kommt nur einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass der frühere New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani keinen Posten in der Regierung von Trump übernehmen wird. Er habe das Trump-Team gebeten, ihn nicht mehr als einen möglichen Kandidaten für das Amt des Außenministers zu betrachten, sagte Giuliani dem Sender Fox News. Er habe seine Entscheidung getroffen, nachdem Trump den Kreis der Kandidaten erneut erweitert habe.

Neben Giuliani waren als erste der gescheiterte republikanische US-Präsidentschaftsbewerber von 2012, Mitt Romney, Ex-CIA-Chef David Petraeus und der Senator von Tennessee, Bob Corker, im Gespräch für den Posten des Chefdiplomaten. In den vergangenen Tagen hat Trump seine Suche ausgeweitet. Neben Tillerson wurde auch der frühere Ford-Chef Alan Mulally als Kandidat gehandelt. In Trumps Team wurden auch der frühere US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, John Bolton, und der Marine-Admiral im Ruhestand, James Stavridis, genannt. Trump kündigte für die kommende Woche eine weitere wichtige Personalentscheidung an. (red/APA, 10.12.2016)