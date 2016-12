2:1 gegen WAC: Altach lässt nicht locker

Vorarlberger drehen nach Rückstand Partie gegen Wolfsberg und übernehmen zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze

Altach – Auf dem Weg zur möglichen Winterkrone in der Fußball-Bundesliga hat der SCR Altach am Samstag vorgelegt. Das Überraschungsteam der Hinrunde gewann zum Auftakt der 19. Runde zu Hause 2:1 (0:0) gegen den Wolfsberger AC, wobei Louis Ngwat-Mahop der erlösende Treffer in der 95. Minute gelang. In der Tabelle liegt Altach damit drei Punkte vor Sturm Graz, die Steirer empfangen am Sonntag Red Bull Salzburg.

Die Vorarlberger ließen in der ersten Hälfte als spielbestimmende Mannschaft zahlreiche Chancen aus. Der WAC wurde nur einmal gefährlich, kurz vor dem Pausenpfiff hob der Schiedsrichter-Assistent beim Treffer von Christopher Wernitznig allerdings die Abseitsfahne. In der 49. Minute verwertete Gerald Nutz eine katastrophale Kopfball-Rückgabe von Benedikt Zech zur Gäste-Führung. Boris Prokopic (66.) traf zum 1:1-Ausgleich, am Ende knallte Ngwat-Mahop das Leder nach Vorarbeit von Nicolas Ngamaleu ins Netz.

Altacher Chancenplus

Altach hätte in der Cashpoint-Arena schon in der ersten Viertelstunde deutlich in Führung gehen können. Zunächst blockte Thomas Zündel einen Schuss von Emanuel Schreiner (7.) ab, der von Dimitri Oberlin angespielt worden war. Zwei Minuten später setzte sich Oberlin selbst gegen drei Kärntner durch, scheiterte aber im Fallen ebenso wie mit dem Spitz im Anschluss. Als es Schreiner (11.) aus großer Distanz probierte, war Christian Dobnik zur Stelle. In der 20. Minute rettete der WAC-Torhüter außerdem gegen Oberlin im Strafraum.

Auf die durchaus flotte Anfangsphase folgte ein Abflachen des spielerischen Niveaus. Nach einer Flanke von Andreas Lienhart rutschte Oberlin (33.) am Ball vorbei – die für einige Zeit letzte Offensivaktion der Hausherren. Der Schlussakkord dieser Hälfte gehörte den Gästen: Nach Verlängerung von Mihret Topcagic köpfelte Wernitznig (44.) knapp im Abseits stehend ein. Das Tor zählte regelkonform nicht.

Zum kollektiven Jubel durften die WAC-Profis dafür knapp nach Wiederbeginn nach einem kapitalen Fehler von Zech antreten. Der Innenverteidiger hatte Nutz im Strafraum nach Sanogo-Flanke nicht auf dem Radar, so ging der WAC-Mittelfeldspieler vor Altach-Goalie Andreas Lukse mit dem Kopf voran zum Ball – das 1:0 aus Sicht der "Wölfe" kam überraschend.

Die Heimischen reagierten mit noch mehr Druck, was sich in der 66. Minute bezahlt machte. Nach Vorarbeit von Lienhart und Zech traf Prokopic aus etwa 20 Metern per Aufsitzer. Praktisch im Gegenzug rettete Lukse im Eins-gegen-Eins gegen Mihret Topcagic, der sich davor bei einem Zweikampf eine blutende Kopfwunde zugezogen hatte.

Altach hatte den WAC in der verbleibenden Spielzeit im Wesentlichen unter Kontrolle, wurde aber nicht mehr wirklich gefährlich. Die Kärntner spitzten auf Konter, ein Schuss von Joachim Standfest (83.) wurde von Galvao abgeblockt. Auf der Gegenseite entschärfte Dobnik noch einen Freistoß von Patrick Salomon und einen wuchtigen Weitschuss von Ngamaleu, ehe der von der Abwehr vernachlässigte Ngwat-Mahop den Ball zum verdienten Sieg ins Tor beförderte. (APA, 10.12.2016)

Bundesliga, 19. Runde:

SCR Altach – Wolfsberger AC 2:1 (0:0)

Altach, Cashpoint-Arena, 3.836, SR Drachta

Tore:

0:1 (49.) G. Nutz

1:1 (66.) Prokopic

2:1 (90.+5) Ngwat-Mahop

Altach: Lukse – Zech, Netzer, Galvao – Jäger – Lienhart, Ngwat-Mahop, Prokopic (81. Zivotic), Schreiner – Luxbacher (62. Salomon), Oberlin (87. Ngamaleu)

WAC: Dobnik – Zündel, Hüttenbrenner, Rnic, Baldauf – Standfest – Sanogo, Tschernegg (87. Palla), G. Nutz, Wernitznig (66. Rabitsch) – Topcagic (76. Prosenik)

Gelbe Karten: keine bzw. Topcagic, Rabitsch