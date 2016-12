Prödl trifft und siegt

Team-Verteidiger gelingt beim 3:2

Fußball: Prödl mit erstem Saisontor bei Sieg von Watford

Fußball/Nationale Meisterschaften/Großbritannien (England)

Watford – Sebastian Prödl hatte am Samstag gleich doppelten Grund zur Freude. Der Österreicher gewann, erstens, mit dem Watford FC das Heimspiel gegen Everton mit 3:2 und erzielte dabei, zweitens, auch noch sein erstes Saisontor. Prödl verwertete in der 59. Minute eine Freistoßflanke von Jose Holebas per Kopf zur 2:1-Führung (59.) für sein Team.

Für Watford, das mit Spielern aus elf Ländern einlief, war es der erste Sieg über Everton seit 1987. Die Liverpooler waren durch Romelu Lukaku in Führung gegangen (17.), ehe der Italiener Stefano Okaka Chuka mit zwei Treffern (36., 64.) und Prödl das Resulat drehten. Lukaku gelang danach nur noch der Anschlusstreffer für die Gäste (86.).

Watford prolongierte mit dem Erfolg die bisher sehr erfreulich verlaufende Herbstsaison, der Außenseiter liegt komfortabel in der oberen Tabellenhälfte der Premier League(APA, red, 10.12. 2016)