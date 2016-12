Stadlober 15. in Davos

Norwegerinnen auch in Abwesenheit von Björgen und Johaug top

Davos – Die norwegischen Damen haben in Davos im Langlauf-Weltcup über 15 km Skating auch in Abwesenheit der pausierenden Marit Björgen und der suspendierten Therese Johaug einen Doppelsieg gefeiert. Ingvild Flugstad Östberg holte am Samstag 7,9 Sekunden vor der im Gesamtklassement führenden Heidi Weng ihren ersten Saisonerfolg. Dritte wurde die Finnin Krista Pärmäkoski (+ 16,7 Sek.).

Die Salzburgerin Teresa Stadlober zeigte sich als 15. weiter in ansprechender Form. Ihre ÖSV-Teamkollegin Nathalie Schwarz kam bei ihrem ersten Weltcupeinsatz des Winters nicht über Rang 49 hinaus. (APA, 10.12.2016)

Damen, 15 km Skating: 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 37:44,4 Min. – 2. Heidi Weng (NOR) + 7,9 Sek. – 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 16,7 Sek. – 4. Jessica Diggins (USA) 54,3 – 5. Julia Tschekalewa (RUS) 1:00,5 Min. – 6. Nathalie von Siebenthal (SUI) 1:05,6. Weiter: 15. Teresa Stadlober (AUT) 1:48,2 – 49. Nathalie Schwarz (AUT) 3:35,1.

Gesamtstand nach 6 von 32 Rennen: 1. Weng 459 – 2. Östberg 369 – 3. Pärmäkoski 357. Weiter: 22. Stadlober 78