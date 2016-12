ÖSV-Skijäger liefen in Pokljuka hinterher

Eder im Verfolgungsrennen als bester auf Rang 16 – 51. Weltcupsieg für Dominator Fourcade

Pokljuka – Weltcup-Titelverteidiger Martin Fourcade hat im fünften Saisonbewerb seinen vierten Sieg gefeiert. Der Franzose gewann in Pokljuka nach dem Sprint auch die Verfolgung am Samstag. Er sicherte sich ohne Fehlschuss vor dem Norweger Emil Hegle Svendsen und dem Russen Anton Schipulin seinen 51. Weltcupsieg. Als bester Österreicher landete Simon Eder nach fünf Strafrunden lediglich auf Rang 16.

Der Salzburger verlor gegenüber dem Sprint am Vortag fünf Positionen. Julian Eberhard (3 Fehlschüsse) verbesserte sich dagegen mit bester Laufzeit von der 47. Startposition auf Platz 21. Auch Dominik Landertinger (2) machte einen großen Sprung nach vorne auf den 27. Rang. Daniel Mesotitsch (5) rutschte von der 14. an die 46. Stelle zurück. Felix Leitner (7) holte als 55. keine Weltcuppunkte.

Der überragende Fourcade lieferte sich lange ein Duell mit Schipulin, das der Franzose beim letzten Schießen für sich entschied. Während Fourcade auch im vierten Anschlag fehlerfrei blieb, musste der Russe eine Strafrunde drehen. Im Zielsprint verlor Schipulin auch noch Platz zwei an den fehlerfrei gebliebenen Svendsen.

Fourcade lief ungefährdet sechs Sekunden vor den Verfolgern zu seinem nächsten Erfolg und baute seine Gesamtführung vor der dritten Station in Nove Mesto weiter aus. In Pokljuka folgt am Sonntag noch der Staffelbewerb. (APA, 10.12.2016)

Herren, Verfolgung (12,5 km):

1. Martin Fourcade (FRA) 30:27,4 Min. (0 Fehlschüsse=Strafminuten)

2. Emil Hegle Svendsen (NOR) + 6,0 Sek. (0)

3. Anton Schipulin (RUS) 6,2 (1)

4. Johannes Thingnes Bö (NOR) 48,0 (2)

5. Simon Schempp (GER) 59,8 (1)

6. Michael Rösch (BEL) 1:21,0 Min. (0)

Weiter:

16. Simon Eder 1:59,5 (5)

21. Julian Eberhard 2:05,2 (3)

27. Dominik Landertinger 2:36,2 (2)

46. Daniel Mesotitsch 4:26,0 (5)

55. Felix Leitner (alle AUT) 4:54,6 (7)

Gesamtstand (5 von 26 Bewerbe): 1. Fourcade 288 – 2. Bö 193 – 3. Schipulin 173. Weiter: 12. Eder 119 – 20. Eberhard 97. Weiter: 33. Mesotitsch 54 – 37. Landertinger 42 – 66. Leitner 2