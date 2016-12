Auch Nicht-OPEC-Länder zu Kappung von Ölförderung bereit

Russland hält Zusage zu gedrosselter Ölförderung ein

Wien/Moskau – Nach den Opec-Ländern haben nach Angaben Venezuelas nun auch die nicht zu dem Förderkartell gehörenden Staaten einer Kappung der Ölproduktion zugestimmt. "Wir haben einen Deal" erklärte der venezolanische Ölminister Eulogio Del Pino am Samstag in Wien am Rande eines Treffen der beteiligten Länder. Details waren zunächst unklar. Der Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo erklärte, die Zusagen der Nicht-Opec-Mitglieder könnten sich auf mehr als 600.000 Barrel pro Tag belaufen.

Bei dem Treffen in Wien sollten die Nicht-Opec-Länder zu Zusagen zur Begrenzung ihrer Fördermenge gedrängt werden. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatte sich Ende November erstmals seit 2008 auf eine Förderbremse geeinigt.



Einige Nicht-Opec-Länder hatten daraufhin signalisiert, ebenfalls ihre Produktion zurückzufahren. Russland wird seine Ölförderung um täglich 300.000 Barrel (je 159 Liter) senken. Das sagte der russische Energieminister Alexander Nowak am Samstag in Wien. Er rechne damit, dass im Anschluss an das Treffen eine Übereinkunft unterzeichnet werde, sagte er russischen Agenturen zufolge.

Die Kappung soll zu einer Stabilisierung des Ölpreises und damit längerfristig wieder zu steigenden Einnahmen der Länder führen. Der Preis für den Rohstoff hat sich seit Mitte 2014 in etwa halbiert – in erster Linie wegen des Überangebots bei schwacher Nachfrage im Zuge der mauen Weltkonjunktur. (APA, Reuters, red, 10.12.2016)