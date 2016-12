Hundertstelkrimi: Shiffrin führt im Sestriere-RTL

Top fünf des ersten Durchgangs nur durch zwölf Hundertstel getrennt – Keine ÖSV-Läuferin unter den besten zehn

Sestriere – Ganz schön knapp geht es beim Damen-Riesentorlauf in Sestriere her. Eine von den Reisestrapazen "müde" Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Durchgang mit nur einer Hundertstel-Sekunde Vorsprung auf Tina Weirather (LIE) und fünf Hundertstel vor den ex aequo auf Platz drei klassierten Tessa Worley (FRA) und Lara Gut (SUI). Die fünftplatzierte Italienerin Sofia Goggia liegt auch nur zwölf Hundertstel zurück.

Beste der ÖSV-Damen ist Stephanie Brunner, die Vierte beim Auftakt in Sölden platzierte sich auf Rang 14. (+1,20). Flott unterwegs war auch Katharina Truppe (1,30), die eine Topzeit wegen eines schweren Patzers verspielte und sich als 16. einreihte.

Michaela Kirchgasser hatte sich viel vorgenommen, war aber mit ihrer Performance ganz und gar nicht zufrieden, liegt als 22. bereits 1,58 Sekunden zurück.

Die Entscheidung steigt ab 13.30 Uhr. (red, 10.12.2016)

Erster Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:08,50 Minuten

2. Tina Weirather (LIE) 1:08,51 +0,01 Sekunden

3. Tessa Worley (FRA) 1:08,55 +0,05

. Lara Gut (SUI) 1:08,55 +0,05

5. Sofia Goggia (ITA) 1:08,62 +0,12

6. Simone Wild (SUI) 1:08,93 +0,43

7. Ana Drev (SLO) 1:09,19 +0,69

8. Marta Bassino (ITA) 1:09,29 +0,79

9. Maria Pietilä-Holmner (SWE) 1:09,38 +0,88

10. Wendy Holdener (SUI) 1:09,43 +0,93

11. Nadia Fanchini (ITA) 1:09,47 +0,97

12. Francesca Marsaglia (ITA) 1:09,52 +1,02

13. Irene Curtoni (ITA) 1:09,57 +1,07

14. Stephanie Brunner (AUT) 1:09,70 +1,20

15. Adeline Baud Mugnier (FRA) 1:09,76 +1,26

Weiter:

16. Katharina Truppe (AUT) 1:09,80 +1,30

18. Bernadette Schild (AUT) 1:09,97 +1,47

23. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:10,08 +1,58

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

36. Rosina Schneeberger (AUT) 1:11,22 +2,72

38. Elisabeth Kappaurer (AUT) 1:11,45 +2,95

45. Nina Ortlieb (AUT) 1:12,23 +3,73

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Federica Brignone (ITA), Nina Löseth, Ragnhild Mowinckel (beide NOR)