Giuliani übernimmt keinen Posten in der Trump-Regierung

Ehemaliger New Yorker Bürgermeister war für Amt des amerikanischen Außenministers gehandelt worden

Washington – Der frühere New Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani wird keinen Posten in der Regierung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump übernehmen. Das teilte Trumps Übergangsteam am Freitag mit. Der 72-Jährige war vor allem in den ersten Tagen nach Trumps Wahlsieg am 8. November als möglicher Anwärter für den Posten des Außenministers gehandelt worden.

Allerdings waren in den vergangenen Wochen in den US-Medien seine potenziellen Interessenskonflikte auf dem Posten als Chefdiplomat beleuchtet worden. Giuliani hat eine Beratungsfirma mit Geschäftsaktivitäten in zahlreichen Ländern.

Das Trump-Team bestritt jedoch, dass Giulianis Rückzug etwas mit dessen geschäftlichen Aktivitäten zu tun habe. Der Ex-Bürgermeister sei auf mögliche Interessenskonflikte durchleuchtet worden und habe diese Prüfung "mit Bravour bestanden", erklärte Trumps designierter Stabschef Reince Priebus.

Laut dem Trump-Team soll Giuliani selbst entschieden haben, für keinen Kabinettsposten zur Verfügung zu stehen. Giuliani habe "seinen Namen aus den Überlegungen für eine Position in der neuen Regierung gestrichen", hieß es in dem Statement. Der 72-Jährige wurde mit der Begründung zitiert, dass er sich seiner Anwaltskanzlei sowie seiner Beratungsfirma widmen wolle. Er werde diese Arbeit nun "mit noch mehr Begeisterung fortsetzen".

Als mögliche Anwärter auf den Posten des Außenministers gelten auch der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, der ehemalige Botschafter bei der UNO, John Bolton, der Vorsitzende des Außenausschusses im Senat, Bob Corker, der pensionierte General David Petraeus, sowie der Chef des Ölkonzerns Exxon Mobil, Rex Tillerson. (APA, 9.12.2016)