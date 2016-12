Erdbeben der Stärke 6,9 nahe Salomonen

Keine Tsunami-Warnung

Honiara – Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat sich vor der Küste der Salomonen im Pazifik ereignet. Das Beben habe ein Tiefe von zehn Kilometern und das Epizentrum sei 89 Kilometer westlich von Kirakira gelegen. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS am Freitagabend (MEZ) mit. Aktuelle Tsunami-Warnung gebe es keine, meldete das Pacific Tsunami Warning Center.

Am Donnerstagabend (MEZ) kam es vor der Inselgruppe zu einem Erdbeben der Stärke 7,8. In den Folgestunden kam es zu etlichen weiteren starken Beben in der Region, die meist über der Stärke von 5,0 lagen. (APA/Reuters, 9.12.2016)