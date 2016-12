Hackerangriffe: Obama ordnet umfassende Untersuchung an

Die US-Regierung beschuldigt Russland, hinter Angriffen auf Computersysteme politischer Organisationen und Institutionen zu stehen, und sich damit in den Wahlkampf eingemischt zu haben. Der Kreml streitet das ab.

Es gehe darum, die aus den Attacken gewonnenen Erkenntnisse zu erfassen und an Mitglieder des Kongresses und andere Stellen weiterzugeben, sagte Obamas Sicherheitsberaterin für Heimatschutz, Lisa Monaco.

Washington – Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat seine Geheimdienste und Sicherheitsbehörden angewiesen, einen umfassenden Bericht zu den Hackerangriffen im Wahlkampf vorzulegen. Das bestätigte Obamas Sprecher Eric Schultz am Freitag.

