TV- und Radiotipps für Sonntag, 11. Dezember

Ein Bond, die zweite Hälfte vom "Star Wars"-Marathon, "Im Zentrum"

11.05 DISKUSSION

Pressestunde/Europastudio Zu Gast ist Eva Glawischnig, Bundessprecherin der Grünen. Die Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Ulla Kramar-Schmid (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat Fremde Heimat Die Themen bei Silvana Meixner: 1) Österreichische Wertekurse für Flüchtlinge. Eine Bilanz. 2) Europäische Werte und Islam. 3) Weltkulturkonzert – Auf zu neuen Ufern.

Bis 14.00, ORF 2

15.15 STERNENKRIEG

Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung (A New Hope, USA 1977, George Lucas) Der erste Film aus George Lucas' Filmreihe, geht man nach dem Produktionsjahr: Luke Skywalker muss Prinzessin Leia aus Darth Vaders Fängen befreien – es geht um Frieden und Freiheit in der gesamten Galaxie. Epochale Scifi-Saga.

Bis 17.35, Puls 4

17.35 STERNENKRIEG

Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück (The Empire Strikes Back, USA 1980, Irvine Kershner) Die Rebellen um Luke Skywalker (Mark Hamill) konnten den Todesstern zerstören, doch das Imperium schläft nicht. Luke begibt sich auf die Suche nach Meister Yoda, um seine Jedi-Ausbildung zu beginnen. Währendessen tappen seine Freunde Han (Harrison Ford) und Leia (Carry Fisher) in eine Falle Darth Vaders.

Bis 20.00, Puls 4

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Shops around the Corner (Ö 2016, Jörg Kalt, Nina Kusturica) 1998 drehte Jörg Kalt ein makroskopisches Porträt der Kreuzung von Mulberry Street und Grand Street in New York City. 2007, wenige Wochen vor seinem Tod, übergab er das Material seiner engen Freundin Nina Kusturica, die den Film fertigstellte. Sie ist zu Gast im Studio.

Bis 21.35, Okto

20.00 STERNENKRIEG

Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (Return of the Jedi, USA 1983, Richard Marquand) Luke Skywalker kämpft gegen Jabba the Hutt und Darth Vader, um die Rebellen zu retten. Han Solo und Prinzessin Leia helfen ihm dabei.

Bis 22.25, Puls 4

20.15 SATIRE

Die Anstalt Max Uthoff und Claus von Wagner liefern verlässlich satirisches Live-Kabarett auf höchstem Niveau. Unterstützt werden sie dabei von ihren Gästen Alfred Dorfer, Uta Köbernick, Antonia von Romatowski und Michael Altinger.

Bis 21.15, 3sat

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Skyfall (GB/USA 2012, Sam Mendes) Überterrorist Javier Bardem hat eine alte Rechnung mit Bonds Chefin Judi Dench zu begleichen. Auch in den eigenen Reihen ist M nicht mehr unumstritten. Sam Mendes hat das 23. Abenteuer der Agentenreihe und den dritten Auftritt von Daniel Craig solid inszeniert, Skyfall gibt sich geschichtsbewusst und gegenwartsbezogen zugleich.

Bis 22.30, ORF 1

20.15 DRAMA

Das Streben nach Glück (The Pursuit of Happyness, USA 2006, Gabriele Muccino) Der Film aktualisiert einen US-Nationalmythos: den Traum von unbegrenzten Aufstiegsmöglichkeiten. Will Smith als alleinerziehender Vater meint zu wissen, wie man das Glück erreichen könne: Ein unbezahltes Praktikum soll ihn zum Börsenmakler und Erfolgsmenschen machen.

Bis 22.35, ATV

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Politischer Advent – Wie viel Brückenbau ist möglich? Nach der Bundespräsidentenwahl kehrt wieder Alltag in die österreichische Innenpolitik ein. Nur: Wie wird er aussehen? Zu Gast bei Ingrid Thurnher: Thomas Drozda (Kulturminister, SPÖ), Harald Mahrer (Staatssekretär, ÖVP), Harald Vilimsky (Generalsekretär FPÖ), Albert Steinhauser (Grüne), Matthias Strolz (Neos), Robert Lugar (Team Stronach).

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

dok.film: Walt Disney – Der Zauberer (1/2) Vor dem 50. Todestag von Walt Disney am 23. Dezember zeigt die zweiteilige Dokumentation die Ambivalenz des genialen Cartoonisten, Filmproduzenten und Unternehmers. Nachdem er auf der Flucht vor seinem herrischen Vater als Grafiker nach Kansas gegangen war, suchte er gemeinsam mit seinem Bruder Roy den Erfolg in der boomenden Filmmetropole Los Angeles. 1928 gelang ihm mit Steamboat Willie der Durchbruch – mit Schneewittchen und die sieben Zwerge, Pinocchio und Bambi feierte Disney Riesenerfolge. Doch hinter dem kreativen Genie steckte auch ein gnadenloser Unternehmer.

Bis 1.00, ORF 2

2.10 JUGEND

Kids – In den Straßen New Yorks (A Guide to Recognizing Your Saints, USA 2006, Dito Montiel)Schriftsteller Dito (Robert Downey Jr.) kehrt in sein New Yorker Kindheitsviertel zurück, um Kontakt zu seinem todkranken Vater (Chazz Palmieri) aufzunehmen. In seinen Erinnerungen sieht er sich als Jugendlicher (Shia LaBeouf) zusammen mit seinen Freunden durch die Straßen von Queens ziehen.

Bis 3.45, ARD