Weihnachtsmenü Hauptgang: Schweinsbauchwürfel, Bohnenpüree & Garnelen

foto: petra eder

Das Fleisch herausnehmen, es muss nun mindestens für 5 Stunden – oder über Nacht – abkühlen und dabei in Form gebracht werden. Wir haben dazu das Fleisch zwischen zwei Kunststoffbretter platziert, in eine Backform gelegt und oben einen schweren Bräter, der mit Konservendosen gefüllt war, beschwert. Entweder im Kühlschrank oder – aus Platzgründen noch besser – am Balkon im Freien kühlen.