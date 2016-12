Sie starten am 9. Februar 2017

Berlin – Der 78-jährige, niederländische Regisseur Paul Verhoeven ("Basic Instinct", "RoboCop") wird Jury-Präsident der 67. Berlinale. Das teilten die Internationalen Filmfestspiele Berlin (9. bis 19. Februar 2017) mit. "Mit Paul Verhoeven haben wir einen Regisseur als Jury-Präsidenten, der in den unterschiedlichsten Genres sowohl in Europa als auch in Hollywood gearbeitet hat", so Festivalchef Dieter Kosslick. (APA, 9.12.2016)