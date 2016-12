"Spider-Man: Homecoming": Erster Trailer veröffentlicht

Tom Holland schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle des Teenagers mit Spinnenfähigkeiten

2017 schwingt sich Spider-Man in "Spider-Man: Homecoming" wieder über die Kinoleinwände. Ein erster Trailer gibt Einblicke, was Spidey-Fans in der neuen Comic-Verfilmung erwartet.

Back to school

Ins rot-blaue Kostüm von Spider-Man alias Peter Parker schlüpft zum zweiten Mal Tom Holland. Sein Spinnendebüt gab der Schauspieler in "Captain America: Civil War" unter anderem an der Seite von Iron Man alias Tony Stark (gespielt von Robert Downey jr). In "Homecoming" muss sich Peter Parker wieder mit dem irdischen Übel herumschlagen – sprich: der Schulzeit. Star steht im als Mentor zur Seite.

Der Schulalltag wird jedoch nebensächlich, wenn ein neuer Bösewicht auf der Bildfläche auftaucht: The Vulture (Michael Keaton). "Spider-Man: Homecoming" kommt am 6. Juli in die Kinos. (red, 9.12.2016)