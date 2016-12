Fifa-Plan: Keine Unentschieden mehr bei WM

Sollte ab 2026 mit 48 Teams in 16 Dreiergruppen gespielt werden

London – In der Diskussion über eine Aufstockung der WM-Teilnehmer auf bis zu 48 Teams gibt es bei der Fifa offenbar einen weiteren revolutionären Plan. Wie die englische Zeitung "The Times" am Freitag berichtete, wird beim Fußball-Weltverband erwogen, Unentschieden in der Gruppenphase abzuschaffen. Stattdessen solle bei einem Remis nach 90 Minuten immer ein Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers folgen.

Fifa-Chef Gianni Infantino hatte zuletzt eine WM-Version mit 16 Dreiergruppen ins Spiel gebracht. Mit der Elfmeter-Variante soll in diesem Modell verhindert werden, dass zwei Teams durch ein Remis im letzten Gruppenspiel auf Kosten der dritten Mannschaft den Aufstieg fixieren. In der K.o.-Phase soll es dann wie gehabt spätestens nach Verlängerung und Elfmeterschießen einen Sieger geben.

Das Fifa-Council soll bei seiner nächsten Sitzung am 9. und 10. Jänner über eine mögliche WM-Ausweitung ab der Endrunde 2026 entscheiden. Vier Vorschläge werden dem Vernehmen nach noch als Optionen gehandelt, darunter Erhöhungen auf 40 oder 48 Teams. Die ebenfalls noch aufgeführte bisherige Turnier-Version mit 32 Mannschaften gilt in Fifa-Kreisen bereits definitiv als 2018 in Russland und 2022 in Katar letztmals angewendetes Auslaufmodell. (APA/dpa, 9.12.2016)