Smog in Paris: Fahrverbote dämmen Verkehr kaum ein

Paris leidet unter dem schlimmsten Wintersmog seit Jahren. Nur noch die Hälfte der Autofahrer darf auf die Straße, doch nicht alle halten sich daran

Rachid hatte am Donnerstag Pech. Der 30-jährige Installateur hätte eine wichtige Ladung in den Süden von Paris bringen sollen. Aber er hat das falsche Auto. Oder, besser, die falsche Nummer. Denn am Donnerstag, dem 8. Dezember, waren in der französischen Hauptstadt nur gerade Autonummern zugelassen. Rachids Lieferwagen ist indes auf eine ungerade Nummer zugelassen. Damit durfte er erst am Freitag wieder fahren, wenn wieder die ungeraden Nummern an der Reihe sind.

Mit dieser "circulation alternée" (Wechselverkehr) versuchen die Stadtbehörden dem Wintersmog zu begegnen – dem schlimmsten und hartnäckigsten seit einem Jahrzehnt. Der Anteil der Feinstaubpartikel in der Luft übersteigt die Schwelle von 80 Mikrogramm pro Kubikmeter seit Tagen um 20 Mikrogramm. Hauptursachen sind Autoabgase und die Holzverbrennung. Die Spitze des Eiffelturms steckt in einer Dunstglocke. Nicht nur Kinder und ältere Menschen husten.

Wechselverkehr auch in Lyon

Bei der aktuellen Windstille bleibt die kalte, staubgesättigte Luft unbeweglich am Boden. Dieses sogenannte Inversionswetter belastet derzeit auch andere französische Städte wie Lyon, das den Wechselverkehr erstmals einführte. Paris hatte ihn in den letzten 20 Jahren schon viermal angeordnet, aber noch nie länger als zwei Tage. Jetzt lernen die Pariserinnen und Pariser erst richtig damit umzugehen.

Wie Rachid leiden zahllose Kleinunternehmen mit nur einem Fahrzeug. Großfirmen können einfacher umsatteln, und die Taxis und Mitfahrzentralen wie Blablacar sind sogar ausgebucht wie nie. Sitzen nämlich mehr als drei Personen im Fahrzeug, darf es auch mit der gerade "falschen" Nummer fahren. Auch Einsatzfahrzeuge haben freie Fahrt.

Premier trotz Fahrverbot unterwegs

Die Ausnahmen sind so zahlreich, dass das Verkehrsaufkommen kaum geschrumpft ist. Wer am Donnerstag auf dem "périphérique", der Ringautobahn um Paris, unterwegs war, steckte in den gleichen Autokolonnen wie immer. Die für die Luftqualität zuständige Behörde Airparif geht von einer Verkehrsabnahme von bloß fünf bis zehn Prozent aus.

Ganz offensichtlich ist die Bußdrohung von 22 Euro nicht abschreckend genug. Dabei sind Bus, Bahn und U-Bahn derzeit gratis. Aber auch Premierminister Manuel Valls fuhr am Dienstag mit einer 041-Nummer zur Amtsübergabe in den Elysée-Palast, obwohl sein Wagen an dem Tag gerade Fahrverbot hatte.

Die an den Einfallsachsen stationierten Polizisten belassen es häufig bei einer Verwarnung, sofern die Entschuldigung charmant genug oder sonstwie überzeugend vorgebracht wird. In der ganzen Pariser Agglomeration wurden am Donnerstagmorgen 430 Kilometer Stau gemessen – fast so viel wie an normalen Tagen. Paris hat noch nicht ausgehustet. (Stefan Brändle aus Paris, 9.12.2016)