Video zeigt, wie Apple Store in Sekunden ausgeraubt wird

Ein Geschäft in San Francisco wurde in wenigen Tagen gleich zweimal überfallen

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple Stores überfallen werden. Bemerkenswert ist jedoch, wie schnell sich Diebe ans Werk machen. Der Shop in der Chestnut Street in San Francisco wurde am 25. und 29. November gleich zweimal in Sekundenschnelle bestohlen.

In zwölf Sekunden

Die Polizei hat die Überwachungsvideos in der Hoffnung veröffentlicht, Hinweise auf die Täter zu erhalten. Beide Male betreten mehrere Personen mit Kapuzen das Geschäft und greifen sich alle Geräte, die in der Nähe des Eingangs ausgestellt sind. Das dauert trotz Sicherheitskabel nur wenige Augenblicke. Ungefähr zwölf Sekunden, wie "Cnet" beobachtet, dann haben sich die Diebe auch schon wieder aus dem Staub gemacht.

officer manfredi

Die Smartphones lassen sich aus der Ferne sperren und sind somit nicht mehr benutzbar. Die Diebe dürften die iPhones vermutlich dennoch anbringen, wenn sie den potenziellen Käufern diese Tatsache vorenthalten. Laut der Polizei wurden die Täter noch nicht geschnappt. (red, 9.12.2016)