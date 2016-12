Russland: 8.500 Menschen haben Aleppo verlassen

Verteidigungsministerium: Einige Kämpfer legten Waffen nieder – Zunächst keine unabhängige Bestätigung

Moskau/Aleppo/Damaskus – In der umkämpften syrischen Stadt Aleppo sollen russischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden rund 8.500 Menschen die Konfliktzone verlassen haben. Zudem hätten einige Kämpfer die Waffen niedergelegt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht.

Der russischen Armee zufolge arbeiten in Ostaleppo auch russische Spezialisten an der Entschärfung von Minen und anderen Sprengsätzen. Russland ist ein Verbündeter der syrischen Führung und unterstützt die Regierungstruppen seit einem Jahr militärisch.

Angriffe unterbrochen

Außenminister Sergej Lawrow hatte am Donnerstag gesagt, die syrische Armee habe ihre Angriffe in Aleppo unterbrochen, um etwa 8.000 Zivilisten aus der Stadt zu bringen. Doch gingen die Kämpfe nach Angaben von Aktivisten weiter. Lawrow kündigte zudem ein Treffen russischer und US-amerikanischer Experten am Samstag in Genf an. Sie sollten ein Abkommen mit einer Lösung für Ostaleppo erarbeiten. (APA, 9.12.2016)