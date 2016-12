Trumps Anhänger spendeten auch nach der Wahl noch 3,5 Millionen Dollar

Kleinere Spenden und direkte Zahlungen an Wahlkampfkomitee darin nicht enthalten

Washington – Auch nach der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten fließen die Spenden seiner Anhänger weiter. Seit dem Wahltag am 8. November überwiesen sie mindestens 3,5 Millionen Dollar (3,25 Mio. Euro) an Trump und die Republikaner, wie die "Washington Post" am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf Zahlen der Wahlkommission berichtete.

Kleinere Spenden oder direkte Zahlungen an Trumps Wahlkampfkomitee seien darin nicht enthalten. Demnach überholte Trump im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 28. November erstmals seine Rivalin im Präsidentenwahlkampf, Hillary Clinton, mit Einnahmen von 111 Millionen Dollar. Clinton habe im selben Zeitraum nur 106 Millionen Dollar eingesammelt. Rund 66 Millionen Dollar für den Wahlkampf stammten dem Bericht zufolge aus Trumps eigener Tasche – immerhin noch deutlich weniger als die ursprünglich angekündigten 100 Millionen. (APA, 9.12.2016)