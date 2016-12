Türkei schickt 300 Elitesoldaten nach Syrien

Türkische Offensive auf Al-Bab stockt

Istanbul/Damaskus – Angesichts des erbitterten Widerstands der Jihadisten in der syrischen Stadt Al-Bab hat die Türkei Medienberichten zufolge 300 weitere Elitesoldaten in das Nachbarland entsandt. Die Truppe seien von ihrem Stützpunkt im Westen der Türkei in Flugzeugen in die Grenzregion geflogen worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag.

Der im September gestartete türkische Militäreinsatz "Schutzschild Euphrat" war nach ersten Erfolgen zuletzt zunehmend ins Stocken geraten. Die türkische Armee will mit der Intervention in Nordsyrien alle bewaffneten Gruppen aus der Grenzregion zurückdrängen. Dort soll eine Zone geschaffen werden, in der ein Teil der rund 2,7 Millionen syrischen Flüchtlinge angesiedelt werden kann, die Zuflucht in der Türkei gesucht haben. Außer gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) richtet sich der Einsatz auch gegen die syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), die eng mit der verbotenen Untergrundorganisation Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Türkei verbunden sind.

Nachdem es der türkischen Armee und den verbündeten syrischen Milizen in den ersten Wochen des Einsatzes gelungen war, die Städte Jarablus, Al-Rai und Dabiq von der IS-Miliz zu erobern, gestaltet sich die Eroberung von Al-Bab schwierig, da sich viele Dschihadisten dort gesammelt haben. Bisher wurden 19 türkische Soldaten bei der Operation getötet, vier davon im November bei einem Luftangriff, für den die Türkei die syrische Luftwaffe verantwortlich macht. Wie viele türkische Soldaten an dem Einsatz beteiligt sind, hat Ankara nicht mitgeteilt. (APA, 9.12.2016)