Israel bereitet Räumung von "wilder Siedlung" vor

Höchstgericht: Illegaler Außenposten auf privatem Land von Palästinensern

Tel Aviv/Jerusalem – Trotz des Ringens um die Legalisierung "wilder Siedlungen" im Westjordanland bereitet sich Israel nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss auf die Räumung des Außenpostens Amona vor. Hunderte Polizisten hätten bereits den Einsatz in der Wüste geübt, berichtete "Haaretz" am Freitag.

Das Höchste Gericht hat angeordnet, dass der Ort mit rund 280 Einwohnern bis zum 25. Dezember aufgegeben werden muss, da er auf privatem Eigentum von Palästinensern errichtet wurde.

Hunderte junge Menschen aus der Umgebung seien nach Amona nordöstlich von Ramallah gekommen, um gegen die geplante Räumung zu protestieren, berichtete das Portal "Ynet". Bei einer ähnlichen Aktion im Jahr 2006 wurden mehr als 200 Demonstranten und 50 Polizisten verletzt. 6.000 Sicherheitskräfte standen damals in Amona mehreren Tausend Siedlern gegenüber.

"Wilde Siedlungen"

Israel will Tausende Wohnungen in "wilden Siedlungen" im Westjordanland auf palästinensischem Privatland legalisieren. Ursprünglich hatten die Initiatoren von der Siedlerpartei gehofft, mit dem Gesetz die Räumung von Amona zu verhindern. Vor einer ersten Abstimmung im Parlament war ein entsprechender Passus dazu allerdings gestrichen worden, da für Amona bereits eine Gerichtsentscheidung zur Räumung vorliegt. Die Regierung versucht, alternative Standorte für die Familien zu finden.

Neben den USA und Deutschland haben auch die Vereinten Nationen Kritik an der Legalisierung der wilden Siedlungen geäußert. Ein solches Gesetz würde "internationales Recht verletzen", sagte der UNO-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad al-Hussein am Donnerstag in Genf. (APA, 9.12.2016)