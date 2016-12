Mumford & Sons kommen zum Frequency-Festival

Musikfestival geht von 15. bis 17. August in St. Pölten über die Bühne

St. Pölten/Wien – Mumford & Sons gastieren am FM4 Frequency 2017. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt. Das Festival hat mit 15. bis 17. August auch einen neuen Termin. Gespielt wird wie in den Jahren davor im Green Park in St. Pölten. Es wurden auch weitere erste Bands bekannt gegeben.

So treten Billy Talent, Rise Against, Moderat, Wanda, Kraftklub, RAF Camora & Bonez MC und White Lies in Niederösterreich auf. Für den Night Park, das Nachtprogramm, wurden bisher Foreign Beggars und Sub Focus verpflichtet. "Es kommen noch viele Acts dazu", versprach der Veranstalter. (APA, 9.12.2016)