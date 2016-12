Südkoreas Präsidentin abgesetzt, Warnung vor Provokation Pjöngjangs

Opposition erzielte notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament – Verfassungsgericht muss noch zustimmen

Seoul – Nach wochenlangen Protesten gegen die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye hat das Parlament am Freitag ein Amtsenthebungsverfahren gegen die 64-Jährige eingeleitet. Die Opposition erzielte mit ihrem Antrag auf Entmachtung des Staatsoberhaupts die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Auch aus Parks eigener konservativer Saenuri-Partei, die im Parlament eine knappe relative Mehrheit hält, stimmten offenbar mehr als die Hälfte der Abgeordneten für die Absetzung. Insgesamt schlossen sich 234 der 300 Mandatarinnen und Mandatare dem Antrag an. Die zehn übrigens Abgeordneten stimmen ungültig oder waren abwesend. Nur 56 lehnten ihn ab. Seanuri hat im Parlament 128 Abgeordnete.

Die Staatspräsidentin steht wegen einer Affäre um mögliche Korruption zugunsten einer persönlichen Freundin und um mögliche Weitergabe von Geheimnissen unter Druck. Ihr werden Amtsmissbrauch und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen. Nach dem Parlament muss nun das Verfassungsgericht zustimmen. Bis zur Entscheidung, die Monate dauern könnte, wird Park zwar Präsidentin bleiben, die Geschäfte aber nicht führen. Ihre Aufgaben, die in Korea die Führung der Regierung umfassen, gehen interimsmäßig an den Premierminister Hwang Kyo-ahn über.

euronews (in english)

Park, die Ende 2012 mit 51,5 Prozent der Stimmen gewählte Tochter des einstigen autoritären Präsidenten Park Chung-hee, hatte sich in den vergangenen Monaten einer massiven Protestwelle der Bevölkerung gegenübergesehen. Mehr als eine Million Menschen hatten an den letzten Wochenenden jeweils an Kundgebungen für ihre Absetzung teilgenommen, die laut Umfragen 81 Prozent der Südkoreanerinnen und Südkoreaner unterstützen.

Undurchsichtige Affäre

Hintergrund ist eine noch immer undurchsichtige Affäre um ihre enge Freundin Choi Soon-sil. Die Tochter eines bekannten Sektenführers soll von südkoreanischen Großkonzernen Spenden für ihre Stiftung erhalten haben – womöglich auf persönliche Intervention Parks hin. Zudem wurden auf einem Computer Chois Dokumente gefunden, die der Geheimhaltung unterliegen und die Park offenbar an sie weitergegeben hatte. Auch soll Choi Reden für Park redigiert haben – auch zu Themen, die die nationale Sicherheit betreffen. Choi war vor einigen Wochen wegen des Verdachts auf Korruption und Einmischung in Regierungsgeschäfte festgenommen worden. Sie sagte danach, sie habe ein "unverzeihliches Verbrechen" begangen, was ihre Anwälte allerdings nicht als Schuldeingeständnis im juristischen Sinn verstanden wissen wollen.

Park kann in der Sache nicht angeklagt werden, solange sie das Amt der Präsidentin formell innehat. Sollte sich das Höchstgericht gegen ihre Absetzung aussprechen, endet ihre Amtszeit im Februar 2018. Eine weitere Wirkungsperiode sieht die südkoreanische Verfassung nicht vor.

Park hat für 12 Uhr MEZ eine Rede angekündigt. Im Vorfeld des Votums hatte sie gesagt, sie werde jede Entscheidung des Parlaments akzeptieren. Allerdings hatte sie gegen eine Absetzung und für eine geordnetere Übergabe von Macht und Regierungsgeschäften plädiert. Für ihr Verhalten im Zusammenhang mit der Affäre hat sich Park schon mehrfach umfangreich entschuldigt. Einen Gesetzesverstoß streitet sie aber vehement ab.

Sorge wegen Nordkorea

Der nun abrupte Übergang löst auch die Sorge vor einem Machtvakuum zu einer für Südkorea kritischen Zeit aus. Außen- und Verteidigungsamt sind wegen des Regierungswechsels in den USA ohnehin nervös – auch deshalb, weil der designierte US-Präsident Donald Trump mehrfach angekündigt hat, das militärische Engagement der USA in der Welt zurückzufahren. Südkorea fürchtet, im Konflikt mit dem kommunistischen Norden verwundbar zu werden.

Der nun regierungsführende Premier Hwang spielte darauf unmittelbar nach dem Votum des Parlaments an. Die "Wahrscheinlichkeit für eine Provokation Nordkoreas" sei hoch, sagte er in einem Telefongespräch mit dem Verteidigungsministerium. (mesc, APA, 9.12.2016)