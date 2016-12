ManUnited nach 2:0 in der Ukraine weiter

Team von Jose Mourinho setzt sich bei Sorja Luhansk durch. Young Boys gewinnen zum Abschied

Startrainer Jose Mourinho hat am Donnerstag mit Manchester United durch einen 2:0-Erfolg beim ukrainischen Team Sorja Luhansk noch relativ klar das Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League erreicht. Von Fenerbahce hätte es aber Schützenhilfe gegeben, da die Istanbuler bei Feyenoord Rotterdam 1:0 gewannen. Die Niederländer wurden in Gruppe A fünf Punkte hinter ManU nur Dritter und schieden aus.

Für Englands Rekordmeister reichten Tore von Henrich Mchitarjan (48.) und Zlatan Ibrahimovic (88.) nicht für den Gruppensieg. Ein Punkt fehlt auf Fenerbahce. Ein niederländischer Club kam aber doch weiter, nämlich AZ Alkmaar dank eines 3:2 daheim über den davor in Pool D makellosen Gruppensieger Zenit St. Petersburg.

In der Gruppe B coachte der Vorarlberger Coach Adi Hütter seine Young Boys Bern zu einem 3:0-Heimsieg gegen Astana und damit einem versöhnlichen Abschied aus dem Bewerb. Sein Landsmann Thorsten Schick spielte durch und markierte den Endstand (71.). Olympiakos Piräus blieb trotz einem 0:2 bei Gruppensieger APOEL Nikosia bei Punktgleichheit mit Bern wegen des gewonnenen direkten Vergleichs Zweiter.

Den zweiten Aufstiegsplatz in der Gruppe H holte Gent in buchstäblich letzter Minute durch ein Coulibaly-Tor (94.) zum 1:0-Sieg bei Konyaspor (TUR). In Pool J gingen die beiden Aufstiegstickets an Fiorentina und PAOK Saloniki, in der äußerst engen Gruppe L nutzten Osmanlispor (TUR) und Villarreal den Heimvorteil zu den entscheidenden Erfolgen. Im Duell der Gruppe-C-Aufsteiger holte St. Etienne mit einem 3:2 bei Anderlecht Rang eins.

Der letztjährige Halbfinalist FC Villarreal kam indes ebenfalls eine Runde weiter. Gegen Steaua Bukarest gewann der Tabellenfünfte der spanischen Primera Division mit 2:1 (1:0). Dank des Erfolgs belegte Villarreal hinter dem türkischen Vertreter Osmanlispor und vor dem FC Zürich sowie den Rumänen Platz zwei der Gruppe L.

Der FC Southampton, Sechster der vergangenen Premier-League-Saison, schied nach dem 1:1 (0:0) gegen Hapoel Be´er Sheva als Dritter aus. Die Israelis schlossen die Gruppenphase auf dem zweiten Platz der Gruppe K hinter Sparta Prag ab, das beim bereits ausgeschiedenen Gruppenletzten Inter Mailand mit 1:2 (0:1) unterlag. (APA, sid, 8.12.2016)

Fußball-Ergebnisse Europa League:

Gruppe A:

Feyenoord Rotterdam – Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:1)

Tor: Sow (22.) Sorja Luhansk (UKR) –

Manchester United 0:2 (0:0)

Tore: Mchitarjan (48.), Ibrahimovic (88.)

Gruppe B:

Young Boys Bern – FC Astana 3:0 (0:0)

Tore: Frey (63.), Hoarau (66.), Schick (71.). Bern: Trainer Hütter, Schick spielte durch.

APOEL Nikosia – Olympiakos Piräus 2:0 (1:0)

Tor: Manuel Da Costa (19./Eigentor), De Camargo (83.)

Gruppe C:

FSV Mainz 05 – FK Qabala (AZE) 2:0 (2:0)

Tore: Hack (30.), De Blasis (40.). Mainz: Onisiwo nicht im Kader.

RSC Anderlecht – AS St. Etienne 2:3 (2:0)

Tore: Chipciu (21.), Stanciu (31.) bzw. Söderlund (62., 67.), Monnet-Paquet (74.)

Gruppe D:

Maccabi Tel Aviv – Dundalk FC (IRL) 2:1 (2:1)

Tore: Ben Chaim (21./Elfmeter), Miha (38.) bzw. Dasa (27./Eigentor)

AZ Alkmaar – Zenit St. Petersburg 3:2 (2:0)

Tore: Rienstra (7.), Haps (43.), Tankovic (68.) bzw. Giuliano (58.), S. Wuytens (80./Eigentor)

Gruppe E:

Astra Giurgiu – AS Roma 0:0

Viktoria Pilsen – Austria Wien 3:2 (1:2)

Tore: Horava (44.), Duris (72., 84.) bzw. Holzhauser (19./Elfmeter), Rotpuller (40.). Rote Karte: Hejda (18./Torraub)

Gruppe F:

Rapid Wien – Athletic Bilbao 1:1 (0:0)

Tore: Joelinton (72.) bzw. Enric Saborit (84.)

US Sassuolo – KRC Genk wegen Nebels vertagt

Gruppe G:

Panathinaikos Athen – Celta de Vigo 0:2 (0:1)

Tore: Guidetti (4.), Orellana (76./Elfmeter)

Standard Lüttich – Ajax Amsterdam 1:1 (0:1)

Tore: Raman (85.) bzw. El Ghazi (27.)

Gruppe H:

Konyaspor (TUR) – KAA Gent (BEL) 0:1 (0:0)

Tor: Coulibaly (94.)

SC Braga – Schachtar Donezk 2:4 (1:2)

Tore: Stoiljkovic (43.), Vukcevic (89.) bzw. Krijwzow (22., 62.), Taison (39., 66.)

Gruppe I:

Red Bull Salzburg – Schalke 04 2:0 (1:0)

Tore: Schlager (22.), Radosevic (94.)

OGC Nizza – FK Krasnodar (RUS) 2:1 (0:0)

Tore: Bosetti (64./Elfmeter), Le Marchand (77.) bzw. Smolow (52.). Rote Karte: Granqvist (61./Foul/Krasnodar)

Gruppe J:

Qarabag Agdam (AZE) – ACF Fiorentina 1:2 (0:0)

Tore: Reynaldo (73.) bzw. Vecino (60.), Chiesa (76.). Gelb-Rote Karte: Chiesa (84./Foul/Fiorentina)

PAOK Saloniki – Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Tore: Rodrigues (29.), Pelkas (67.)

Gruppe K:

Southampton – Hapoel Beer-Sheva (ISR) 1:1 (0:0)

Tore: Van Dijk (91.) bzw. Buzaglo (79.)

Inter Mailand – Sparta Prag 2:1 (1:0)

Tore: Eder (23., 90.) bzw. Marecek (54.). Anm.: Dockal (65./Sparta/gehalten) vergab einen Elfmeter.

Gruppe L:

Osmanlispor (TUR) – FC Zürich 2:0 (0:0)

Tore: Delarge (73.), Kilicaslan (89.)



Villarreal – Steaua Bukarest 2:1 (1:0)

Tore: Sansone (16.), Trigueros (88.) bzw. Achim (55.). Gelb-Rote Karte: Tamas (79./Foul/Steaua)