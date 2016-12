US-Militärvertreter: Geschätzt 50.000 IS-Kämpfer bisher getötet

USA begannen vor zwei Jahren Luftangriffe auf Terrormiliz in Syrien und im Irak

Washington/Damaskus – Seit Beginn des Kampfeinsatzes der USA gegen die radikale Miliz Islamischer Staat (IS) sind nach amerikanischen Angaben etwa 50.000 Kämpfer der Gruppe getötet worden. Dabei handle es sich um eine "konservative Schätzung", sagte ein hochrangiger US-Militärvertreter am Donnerstag.

Die USA haben vor etwas mehr als zwei Jahren mit Luftangriffen auf den IS im Irak und in Syrien begonnen. Sie führen eine internationale Allianz zur Bekämpfung der Islamisten an. (APA/Reuters, 8.12.2016)