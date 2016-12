Primatenforscherin Jane Goodall fordert Ende von Tierversuchen

"Haben wir das Recht, so was mit ihnen zu machen?"

Tübingen – Die britische Primatenforscherin Jane Goodall (82) hat bei einem Auftritt in der deutschen Universitätsstadt Tübingen ein Ende von Tierversuchen gefordert. Sie habe schon früh gelernt, dass es nicht nur im Erbgut, sondern auch in der Psychologie und dem Verhalten von Affen große Ähnlichkeiten mit Menschen gebe, erklärte Goodall.

Sie sprach auf Einladung des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche", der seit Jahren ein Ende von umstrittener Hirnforschung mit Affen in Tübingen fordert. Die Tiere werden in Labors durch Flüssigkeitsentzug zur Teilnahme an Experimenten motiviert. "Haben wir das Recht, so was mit ihnen zu machen, wo wir wissen, dass sie Schmerz und Angst spüren wie wir?", fragte Goodall. (APA, 8.12.2016)