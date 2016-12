Syrische Armee stoppt Militäroffensive in Aleppo

Gespräche am Samstag in Genf zwischen Kerry und Lawrow

Damaskus – Die syrische Armee hat nach russischen Angaben ihre Militäroffensive im von Rebellen kontrollierten Osten Aleppos unterbrochen. Grund sei, dass ein groß angelegter Einsatz angelaufen sei, um Zivilisten aus dem Gebiet zu bringen, meldete die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag.

Russische und amerikanischen Militärexperten einigten sich demnach zudem darauf, am Samstag in Genf über die Lage in Aleppo zu sprechen. (APA, 8.12.2016)