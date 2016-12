TV- und Radiotipps für Freitag, 9. Dezember

Wolfgang Murnbergers "So wie du bist", "Gunfight at the OK Corral" und Afrika digital

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Tanzkurse für Erwachsene Der Markt für "Abenteuer" -Geschenke ist stark im Wachsen. Das Angebot reicht von Fallschirmsprüngen und Ballonfahrten über Sport, Wellness und Gourmet bis hin zu Tanzkursen. Marvin Wolf hat sich unter die Tänzer begeben und Tanzkurse für Erwachsene getestet. Bis 18.51, ORF 2

20.15 ÖSTERREICHISCHER FILM

So wie du bist (Ö 2012, Wolfgang Murnberger) Gisela Schneeberger spielt die abgebrühte Richterin Helene, die nach einem von ihr verursachten Autounfall die Verantwortung für eine 20-jährige Frau (Juliana Götze) mit Down-Syndrom übernimmt. Das stellt ihr Leben auf den Kopf. Michalina will nämlich ihren Freund (Sebastian Urbanski heiraten, aber das ist rechtlich ausgeschlossen. Eine Herausforderung für die Juristin. Bis 21.50, ORF 3

foto: orf / dor film Helene (Gisela Schneeberger, links) kümmert sich um Michalina (Juliana Götze). Oder umgekehrt. "So wie du bist", 20.15 Uhr, ORF 3.

21.00 MAGAZIN

Makro: Afrika digital – Internetboom im Silicon Savannah Afrika digitalisiert sich mit rasender Geschwindigkeit, sehr zum Interesse der Investoren. Bis 2020 sollen 60 Prozent des Kontinents ans digitale Breitbandnetz angeschlossen sein, dann soll sich der Datentransfer verfünfzehnfachen. ZDF-Korrespondent Jörg Brase zeigt, welches Potenzial in dieser digitalen Revolution in Afrika steckt. Bis 21.30, 3sat

22.35 WESTERN

Zwei rechnen ab (Gunfight at the O.K. Corral, USA 1957, John Sturges) Doc Holliday ist leidenschaftlicher Kartenspieler. Als er in Not einen Zockerkontrahenten tötet, beschützt ihn Marshal Wyatt Earp vor dem wütenden Mob. Später braucht Doc Hollidays Lebensretter Hilfe im Kampf gegen die berüchtigte Clanton-Bande. Holliday sagt nicht Nein, gemeinsam stellen sie die Gangster, die in einem blutigen Gefecht ausgeschaltet werden. Westernklassiker mit Kirk Douglas und Burt Lancaster in den Hauptrollen. Bis 0.35, 3sat

paramount movies Gunfight at the O.K. Corral

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Nancy Wake – Gejagt von der Gestapo Unter dem Codenamen "Weiße Maus" suchte die Gestapo nach der neuseeländischen Reporterin Nancy Wake. Nachdem sie 1938 in Wien Zeugin der Brutalität des Hitler-Regimes geworden war, begann sie sich in Frankreich als Fluchthelferin zu engagieren. Sie wollte ihre Wahlheimat von den Nazis befreien, ließ sich dafür in England zur Agentin ausbilden und kämpfte hochdekoriert in der französischen Résistance. Bis 23.30, ORF 2

1.15 MAGAZIN

Tracks Das Kulturmagazin bringt heute diese Themen: 1) Gaika – Pionier der Queer-Rap-Szene in New York. 2) Bericht über das Tanzkollektiv (La)Horde. 3) Mit Man or Astro-man durchs All. 4) Endlich Anerkennung für den Fotografen Mo Yi in seiner Heimat China. 5) Kinolegende Frank Henenlotter (Basket Case, Frankenhooker) im Porträt. Bis 2.00, Arte