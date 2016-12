Wien: Mann schlug Polizisten nach Party

40-Jähriger versetzt Polizist Faustschläge – Weiterer Beamter mit Prellungen im Spital

Wien – Zu einem Raufhandel zwischen einem Brüderpaar ist es am Mittwochabend nach einer Party in der Rauchfangkehrergasse gekommen. Einer der Männer attackierte danach einen Polizisten mit Faustschlägen. In der Hütteldorfer Straße verletzte ein 26-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag einen Beamten mit einem Ellenbogenstoß. Beide Täter wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen.

In der Rauchfangkehrergasse gerieten zwei Brüder nach einer Party in Streit und trugen diesen laut und gewalttätig vor der Eingangstür eines Hauses aus. Nachbarn wurden darauf aufmerksam und verständigten die Beamten berichtete der Pressesprecher der Polizei, Patrick Maierhofer, am Donnerstag. Bei der Aufnahme des Sachverhalts attackierte einer beiden Männer die Polizisten mit Faustschlägen. Der 40-Jährige wurde noch an Ort und Stelle festgenommen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.

Polizei wegen Sachbeschädigung gerufen

In der Nacht auf Donnerstag wurden Polizisten wegen einer Sachbeschädigung an einer Wohnhaus-Eingangstüre in der Hütteldorfer Straße gerufen. Ein Zeuge hatte zuvor einen Mann beobachtet, der mehrfach gegen die Türe schlug und sie dadurch beschädigte. Bereits im Zuge der Personenkontrolle widersetzte sich der mutmaßliche Täter der Amtshandlung.

Während einer Durchsuchung schlug er einem der Polizisten mit dem Ellbogen in den Oberkörperbereich. Der Beamte wurde multiplen Prellungen in ein Krankenhaus gebracht und konnte seinen Dienst danach nicht weiter versehen. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt. (APA, 8.12.2016)