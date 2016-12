Paris sagt Ratten den Kampf an

Stadtverwaltung will Marsfeld am Eiffelturm vorübergehend schließen

Paris – Paris hat erneut den Ratten den Kampf angesagt: Die Stadtverwaltung kündigte am Mittwochabend die vorübergehende Schließung mehrerer Parks und Plätze in der Innenstadt an. Nach Informationen der Zeitung "Le Parisien" soll auch das Marsfeld am Eiffelturm in den kommenden Wochen teilweise für Besucher gesperrt werden.

Die Verwaltung erklärte, die Ratten hätten sich zuletzt wieder deutlich vermehrt. Es sei zwar unmöglich, sie auszurotten, aber ihre Zahl könne deutlich reduziert werden. Die Behörde will nach eigenen Angaben neben Rattengift auch neuartige Fallen ausprobieren, die die Umwelt nicht schädigen.

Wie viele Ratten es in Paris gibt, weiß niemand. Schätzungen zufolge aber kommen auf jeden der rund 2,2 Millionen Bewohner mindestens zwei. (APA, 8.12.2016)