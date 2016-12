Grüne prangern Textilhändler Zara wegen Steuervermeidung an

Der spanische Mutterkonzern Inditex soll in Österreich mindestens sechs Millionen Euro Steuern vermieden haben

Brüssel/Wien – Die Grünen werfen dem spanischen Mutterkonzern des Modeunternehmens Zara massive Steuervermeidung vor. Inditex soll in den Jahren 2011 bis 2014 in weltweit mindestens 585 Millionen Euro Steuern vermieden haben, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Grünen-Fraktion Europas. In Österreich belaufe sich die Summe demnach auf mindestens sechs Millionen Euro.

Der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon prangert in diesem Zusammenhang an, was "etliche Großkonzerne wie BASF und Ikea betreiben: Sie leisten keinen Steuerbeitrag in dem Land, in dem sie auch tatsächlich Gewinne machen, sondern verschieben ihre Millionen-Gewinne in Länder mit niedrigen Gewinnsteuern."

Neben Zara gehören unter anderem auch Bershka und Massimo Duti zu den Inditex-Ablegern. Der Konzern ist die weltweite Nummer eins im Textilgeschäft und betreibt inzwischen über 7.000 Läden in mehr als 90 Märkten. (APA, 8.12.2016)