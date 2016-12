Frankreichs Ex-Budgetminister wegen Steuerbetrug verurteilt

Cahuzac versteckte Millionen in Steuerparadiesen und sorgte so für den größten Skandal in der Amtszeit von Präsident Hollande

Paris – In einem aufsehenerregenden Steuerbetrugsprozess ist der frühere französische Haushaltsminister Jérôme Cahuzac zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach den 64-Jährigen am Donnerstag der Steuerhinterziehung und Geldwäsche für schuldig. Die Cahuzac-Affäre hatte die Regierung von Staatschef François Hollande vor rund vier Jahren schwer erschüttert.

Cahuzac, der mit einer Klinik für Haarimplantate zu Geld gekommen war, soll zusammen mit seiner damaligen Ehefrau mehr als drei Millionen Euro in Steuerparadiesen wie der Isle of Man in der Irischen See versteckt haben. Das Enthüllungsportal "Mediapart" deckte im Dezember 2012 ein erstes Schwarzgeldkonto in der Schweiz auf. Cahuzac, damals einer der wichtigsten Minister in Hollandes sozialistischer Regierung und selbsterklärter Kämpfer gegen die Steuerflucht, bestritt die Vorwürfe monatelang und belog wiederholt die Öffentlichkeit.

Nachdem die Beweislast erdrückend wurde und die Justiz ein Ermittlungsverfahren einleitete, musste Cahuzac im März 2013 zurücktreten. Die Affäre bedeutete nicht nur das Ende der politischen Karriere des heute 64-Jährigen. Sie brachte auch Hollandes Regierung ins Wanken. Die Cahuzac-Affäre gilt bis heute als größter Skandal in Hollandes Amtszeit.

Berufung möglich

Das Pariser Strafgericht verurteilte Cahuzac nun zu einer dreijährigen Haftstrafe und zu fünf Jahren Unwählbarkeit. Das entspricht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Cahuzacs Ex-Ehefrau Patricia wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden. Weder Cahuzac noch seine Ex-Frau äußerten sich bisher dazu.

Die Genfer Privatbank Reyl, die für Cahuzac Geld versteckt hatte, wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,875 Millionen Euro verurteilt. Gegen den Bankier François Reyl verhängte das Pariser Strafgericht eine einjährige Haftstrafe auf Bewährung und 375.000 Euro Geldstrafe. (APA, 8.12.2016)