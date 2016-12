Israelische Polizisten erschossen palästinensischen Angreifer

Polizei: Mit Messer auf Sicherheitskräfte zugelaufen

Ramallah/Jerusalem – Israelische Polizisten haben einen palästinensischen Attentäter im Westjordanland erschossen. Der Mann sei mit einem Messer in der Hand auf die Sicherheitskräfte in der Nähe von Nablus zugelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Sicherheitskräfte hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod des 18-Jährigen.

Nach Angaben des Jerusalem-Zentrums für die Erforschung israelischer Angelegenheiten sind seit Oktober 2015 mindestens 250 Palästinenser getötet worden, die meisten davon bei ihren eigenen Anschlägen. Im gleichen Zeitraum wurden 35 Israelis getötet. Als ein Auslöser der Gewalt galt ein Streit über Besuchs- und Gebetsrechte auf dem Tempelberg in Jerusalem, der Juden und Muslimen heilig ist. (APA, 8.12.2016)