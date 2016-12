Sport-Tageszeitung für Deutschland: Springer startet "Fußball Bild"

Ab 20. Jänner bundesweit nach regionalen Tests in München und Stuttgart

Berlin – In Deutschland kommt mit "Fußball Bild" ab 20. Jänner 2017 eine Fußballtageszeitung auf den Markt. Nach einem Testlauf in den Großräumen München und Stuttgart solle die Zeitung aus dem Medienhaus Axel Springer ("Bild, "Die Welt") nun in ganz Deutschland erscheinen, teilte der Verlag am Donnerstag mit.

Der Test habe gezeigt, dass es eine Marktlücke für eine tägliche Fußballzeitung gibt, erklärte Redaktionsleiter Matthias Brügelmann. Kern des Blattes sollen die Inhalte aus der zentralen "Bild"-Sportredaktion, der 23 "Bild"-Regionalausgaben sowie der digitalen "Bild"-Angebote sein. Das Blatt im Tabloidformat soll von Montag bis Samstag mit 32 Seiten erscheinen und 1 Euro kosten.

Der Springer-Verlag hat keine Sorge, dass durch die Fußballzeitung die Zahl der Leser anderer Blätter wie von "Bild" und "Sport Bild" in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. "In den Testgebieten haben wir keinerlei relevante Kannibalisierung gesehen", sagte Verlagsmanagerin Donata Hopfen.

In anderen Ländern gehören Sportzeitungen längst zum Angebot an den Kiosken. Mit "Marca" oder "As" in Spanien, der italienischen "Gazzetta dello Sport" oder "L'Equipe" in Frankreich widmen sich mehrere Zeitungen in Europa täglich ausschließlich dem Sport. (APA/dpa/Reuters)