Asylwerber im Flachgau von Zug erfasst und schwer verletzt

20-jähriger Algerier war vermutlich auf den Gleisen gegangen

Köstendorf/Salzburg/Innsbruck – Ein 20-jähriger Flüchtling ist am Mittwochabend schwer verletzt auf den Gleisen der Westbahnstrecke in Köstendorf gefunden worden. Ein Lokführer der ÖBB hatte den Algerier entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Laut Polizei war der Asylwerber vermutlich entlang der Bahnstrecke gegangen und von einem vorbeifahrenden Zug erfasst worden.

Ein Notarzt führte die Erstversorgung des Schwerverletzten durch. Anschließend wurde der Mann vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Westbahnstrecke war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Köstendorf beteiligten sich an dem Einsatz.

Von welchem Zug der Flüchtling verletzt wurde, war unklar. Der Algerier hielt sich einer Polizeisprecherin zufolge nicht rechtmäßig in Österreich auf. Der Mann hatte ein behördliches Informationsblatt bei sich, wonach er Österreich verlassen müsse.

Elf Flüchtlinge in Tirol aufgegriffen

In der Nacht auf Donnerstag sind in Tirol bei Kontrollen der "Rollenden Landstraße" neuerlich Flüchtlinge aufgegriffen worden. Elf Personen aus Guinea, Eritrea und Marokko, die per Güterzug illegal über den Brenner eingereist waren, wurden festgenommen, informierte die Tiroler Polizei. (APA, 8.12.2016)