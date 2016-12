Aktivisten: Rund 500 Zivilisten durch Angriffe in Aleppo getötet

Assad wies Forderung nach Waffenruhe zurück – Moskau sieht sich kurz vor Einigung mit USA

Damaskus/Aleppo – Seit dem Beginn der Offensive syrischer Regierungstruppen auf die Großstadt Aleppo sind Aktivisten zufolge rund 500 Zivilisten ums Leben gekommen. Durch heftige Luftangriffe und Artilleriebeschuss von syrischen Regimekräften seien 384 Zivilisten getötet worden, unter ihnen 45 Kinder, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

114 Menschen starben demnach durch Granaten, die Rebellen auf Stadtviertel unter Kontrolle der Regierung oder kurdischer Einheiten gefeuert hätten. Darunter seien 36 Kinder gewesen.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Die syrische Armee und verbündete Milizen hatten Mitte November eine Offensive auf den Osten Aleppos begonnen, der bisher von oppositionellen Milizen gehalten wurde.

Russland und USA angeblich vor Einigung

Russland und die USA stehen nach Angaben der Regierung in Moskau kurz vor einer Verständigung zur Lage in der syrischen Großstadt Aleppo. In den vergangenen Tagen seien zahlreiche Dokumente ausgetauscht worden, sagte Vizeaußenminister Sergej Ryabkow (Riabkow) am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. "Wir stehen vor einer Verständigung, aber ich warne vor allzu großen Erwartungen."

Am Mittwoch hatte der Kreml erklärt, eine Vereinbarung mit den USA, die es Rebellen erlauben solle, die Stadt auf sicheren Wegen zu verlassen, stehe immer noch auf der Tagesordnung. Der russische Außenminister Sergej Lawrow trifft an diesem Donnerstag beim OSZE-Ministerrat in Hamburg mit US-Außenminister John Kerry zusammen.

Kritik an Sanktionsdrohungen

Neue Sanktionsdrohungen Westens wegen seines Syrien-Einsatzes hat Russland als feige kritisiert. Solche Diskussionen westlicher Politiker seien ein Zeichen politischer Ohnmacht, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag in Moskau.

Die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada hatten am Mittwoch die Vereinten Nationen aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen in Syrien zu bestrafen.



Assad: Keine Waffenruhe

Trotz der verheerenden humanitären Lage hat der syrische Machthaber Bashar al-Assad Forderungen nach einer Waffenruhe zurückgewiesen. Diese Möglichkeit "existiert praktisch nicht", sagte Assad in einem Interview mit der syrischen Tageszeitung "Al-Watan" vom Donnerstag.

Er warf den USA vor, nur deshalb einen Waffenstillstand zu fordern, weil die von Washington unterstützten Rebellen "in einer schwierigen Lage" seien.

Die USA hatten am Mittwoch gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada die Konfliktparteien zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen, um humanitäre Hilfe zu den Menschen in der Stadt bringen zu können.

Aleppo unter Kontrolle

Seit dem Beginn einer Großoffensive der Regierungstruppen in Aleppo Mitte November haben die Regierungstruppen einen großen Teil der von den Rebellen kontrollierten Stadtviertel im Osten von Aleppo zurückerobert. Nach Angaben von Aktivisten ist auch die Altstadt wieder unter der Kontrolle der Regierung. Die Rebellen lehnen bisher einen Abzug aus Aleppo ab, stattdessen fordern sie eine fünftägige Waffenruhe für die nordsyrische Stadt sowie freies Geleit für Zivilisten.

Assad sagte in dem Interview, die Rückeroberung von Aleppo wäre zwar ein Sieg für die Regierung, "aber nicht das Ende des Krieges in Syrien". Ein Sieg wäre jedoch "ein riesiger Schritt" in Richtung eines Kriegsendes. (APA, 8.12.2016)