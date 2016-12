Ubisoft stellt Assassin's Creed 3 zum kostenlosen Download bereit

Französischer Spiele-Publisher Ubisoft feiert so seinen 30. Geburtstag

Der französische Spiele-Publisher Ubisoft feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag – und er feiert dies mit Gratisspielen. Seit Mittwoch stellte nun Assassin's Creed 3 zum kostenlosen Download für Windows bereit. Das Spiel stammt aus dem Jahr 2012, der GameStandard-Test findet sich hier.

Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg

Der dritte Handlungsstrang der Assassins-Serie entführt in die Wirren des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs.

Der Spieler wird zum Assassinen im Krieg um Freiheit und gegen Tyrannei. Die Erzählung nimmt den Spieler mit auf eine Reise durch das lebhafte, ungezähmte Grenzland, vorbei an geschäftigen Kolonialstädten, bis hin zu den erbittert umkämpften und chaotischen Schlachtfeldern, auf denen George Washingtons Kontinentalarmee mit der britischen Armee zusammenstieß.

In den letzten Monaten hat Ubisoft bereits legendäre Klassiker wie Splinter Cell, Beyond Good & Evil und Far Cry 3: Blood Dragon kostenlos zum Download angeboten. (red, 7.12. 2016)