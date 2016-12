Sender: Trump will Marines-General als Heimatschutzminister

Künftiger US-Präsident kündigte Berufung mehrerer Militärs in hochrangige Posten an

Washington – Der künftige US-Präsident Donald Trump favorisiert offenbar einen früheren General des Marinekorps für den Posten des Heimatschutzministers. Trump plane die Nominierung von John Kelly für den Posten, berichtete der Sender CBS News am Mittwoch unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Kelly wäre bereits der dritte General, den Trump in eine hochrangige Position berufen will. (APA/Reuters, 7.12.2016))