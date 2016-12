Vogelschutzorganisation ruft wieder zur Wintervogelzählung auf

Aktion zwischen 6. und 8. Jänner 2017

Wien – Bereits zum achten Mal in Folge können sich im Jänner 2017 wieder Laien und Experten an der Wintervogelzählung der Vogelschutzorganisation BirdLife beteiligen. Ziel der Zählung sei, Erkenntnisse über das Vorkommen der häufigsten Wintervogelarten in Österreich zu gewinnen, wie die Organisation am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.

Interessierte sollten sich demnach zwischen 6. und 8. Jänner eine Stunde Zeit für die Zählung nehmen. Eine besondere Qualifikation sei dafür nicht erforderlich nötig. Im Mittelpunkt der Zählung stehen häufige und leicht erkennbare Vögel im Siedlungsraum. An welchem der drei Tage und zu welcher Stunde gezählt wird, bleibt jedem Beobachter selbst überlassen. (APA, 11. 12. 2016)