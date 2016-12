Mehr Rennen in Santa Caterina und Kvitfjell

Abgesagte Speed-Rennen von Lake Louise werden in Italien und Norwegen nachgeholt

Oberhofen/Kvitfjell – Der Internationale Skiverband (FIS) hat die Ende November in Lake Louise wegen Schneemangels abgesagten Speed-Rennen der Männer neu vergeben. Der Super-G wird am Dienstag, 27. Dezember, in Santa Caterina stattfinden, wo an den zwei folgenden Tagen bereits eine Abfahrt (Mittwoch) und eine Kombination (Donnerstag) auf dem Programm stehen.

Die Abfahrt wird am Freitag, 24. Februar, in Kvitfjell nachgeholt. In Norwegen wird tags darauf gleich noch eine Abfahrt gefahren, bevor zum Abschluss am Sonntag der Super-G folgt. (APA/sda, 7.12.2016)