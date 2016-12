Die größten und kleinsten Nationen der Welt nach Körpergröße

Die Niederländer und die Lettinnen überragen mit ihrer durchschnittlichen Körpergröße alle anderen

Die Männer in den Niederlanden und die Frauen in Lettland sind die größten der Welt – zumindest was die Körpergröße betrifft. Das geht aus einer Metastudie von rund 1.500 Untersuchungen zu dem Thema hervor. Der Großteil dieser Unterschiede geht auf Ernährung und Zugang zum Gesundheitssystem zurück. Wer sich als Kind mangelhaft ernährt oder ernste Krankheiten nicht behandeln lassen kann, wird als Erwachsener nicht so groß werden. Langfristig drohen eine geringere Lebenserwartung und ein höheres Risiko für Herzkrankheiten. In dieser Grafik sind die kleinsten und größten Nationen der Welt nach Körpergröße illustriert – und die Position Österreichs:

(gart, 10.12.2016)