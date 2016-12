ÖSV-Adler: Das Podium ist wieder das Ziel

Cheftrainer Kuttin vertraut weiter dem bisher nominierten Sextett. Hayböck wohl wieder fit, Schlierenzauer geht's langsam an

Lillehammer – Das Ziel der österreichischen Skispringer, wesentlich besser als zuletzt in den Weltcup-Winter zu starten, ist bereits erfüllt: In bisher vier Bewerben haben Stefan Kraft und Manuel Fettner bzw. gemeinsam mit Michael Hayböck und Andreas Kofler auch im Teambewerb drei dritte Plätze geholt. Auf der dritten Station in Lillehammer soll dieser Trend fortgesetzt werden.

ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin bietet für den Norwegen-Trip, der für sein Team am Feiertag neuerlich in den hohen Norden führt, vorerst dasselbe Sextett auf. Neben den erwähnten "Adlern" sind dies auch Markus Schiffner und Clemens Aigner, die in bisher drei Einzelkonkurrenzen noch ohne Weltcup-Punkt geblieben sind.

Erfreulich ist die Rückkehr von Fettner und Kofler in der Weltspitze. Neben Kraft, der bisher die Ränge neun, vier und drei in den Einzeln geschafft hat, sorgten Fettner (4./3./9.) und Kofler (8./6./8.) bisher für unerwartete Konstanz in den Top Ten. Der sonst gemeinsam mit Kraft als Co-Teamleader etablierte Hayböck klagte zuletzt über Rückenprobleme und verpasste am vergangenen Sonntag als 31. das Finale. Der Oberösterreicher musste das Krafttraining reduzieren, sollte aber bis Lillehammer wieder fit sein.

Das Team trainierte am Mittwoch noch in der Ramsau bzw. in Seefeld auf den Schanzen, ehe es zum zweiten Mal nach dem Auftakt in Ruka nach Skandinavien geht. Nach Lillehammer reist der Weltcup-Tross bereits zur Tournee-Generalprobe nach Engelberg in die Schweiz. Ob vielleicht sogar mit Gregor Schlierenzauer will dieser unmittelbar davor entscheiden. Der 26-jährige, 53-fache Weltcup-Rekordsieger möchte sich in der kommenden Woche auf einer noch nicht bestimmten Großschanze versuchen. Die Teilnahme an der Vierschanzen-Tournee hatte der Tiroler ja schon länger ausgeschlossen.

Am Wochenende beginnt in Vikersund übrigens auch der Kontinentalcup, in dem zusätzliche Startplätze für den Weltcup vergeben werden. Österreich hat aktuell sechs von sieben möglichen. Die Damen setzen ihren Weltcup am Wochenende mit zwei Bewerben in Nischnij Tagil (RUS) fort. (APA, 7.12.2016)

ÖSV-Team Lillehammer: Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Andreas Kofler, Markus Schiffner, Clemens Aigner

Programm:

Freitag (15.30 Uhr): Qualifikation

Samstag (16.00): Einzel

Sonntag (15.00): Einzel