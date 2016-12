Historischer Kalender – 12. Dezember

1896 – Guglielmo Marconi führt in London erstmals öffentlich ein Gerät vor, mit dem er drahtlos Impulse und Signale überträgt.

1901 – Guglielmo Marconi gelingt die erste transatlantische Funkverbindung zwischen England und Neufundland über 3.600 Kilometer.

1911 – Georg V., König von Großbritannien und Irland, wird in Delhi zum Kaiser von Indien gekrönt (bis 1936).

1936 – Der chinesische Generalissimus Tschiang Kai-schek wird von meuternden Soldaten in Xian festgenommen.

1956 – Die französische Nationalversammlung verabschiedet mit großer Mehrheit das Saarabkommen.

1976 – CDU und CSU beschließen, im 8. Bundestag doch wieder eine Fraktionsgemeinschaft zu bilden, nachdem die CSU am 19.11. in Wildbad Kreuth diese Gemeinschaft aufgekündigt hatte.

1996 – Der Nationalrat beschließt nach mehreren Jahren Provisorium eine dauerhafte Zivildienstlösung: Dieser soll künftig mit zwei Wochen Urlaub – zwölf Monate dauern.

1996 – Das jüngste Werk des Erfolgskomponisten Andrew Lloyd Webber, "Whistle down the wind", wird in Washington uraufgeführt.

2006 – Die EU verpflichtet sich endgültig zum besonderen Schutz der Alpen auch im Verkehrsbereich. Das Verkehrsprotokoll zu Alpenkonvention wird in einer kurzen, feierlichen Sitzung unterzeichnet. Damit endet ein mehr als sechsjähriges Tauziehen um diesen Vertrag zur Reduzierung des Volumens und der Risiken des Verkehrs in den Alpen, etwa durch Verlagerung auf die Schiene.

2006 – Der Korruptionsskandal bei Siemens erreicht die Konzernspitze. Der frühere Vorstand Thomas Ganswindt wird in Untersuchungshaft genommen. Unmittelbar zuvor hatte die Siemens-Führung erstmals jahrelange Korruption im Konzern offen eingeräumt. Zahlungen über 420 Mio. Euro seien als zweifelhaft einzuschätzen, sagte Finanzvorstand Joe Kaeser. Die Konzernbilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr muss nachträglich auf einen Gewinn von 3,03 Mrd. Euro nach unten korrigiert werden.

2006 – Die österreichische Jazz-Legende Oscar Klein stirbt im Alter von 76 Jahren in Deutschland. Der Musiker mit der Kapitänsmütze galt als Symbolfigur des "alten" Jazz in Österreich.

Geburtstage

Marie Louise, öst. Erzherzogin, Ehefrau von Napoleon I., Kaiserin der Franzosen, Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla (1791-1847)

Gustave Flaubert, franz. Schriftsteller (1821-1880)

Alfred Werner, elsäss.-schwz. Chemiker, Nobelpreis 1913 (1866-1919)

Mirko Jelusich, öst. Schriftsteller und Theaterkritiker (1886-1969)

Paul Sethe, dt. Publizist/Schriftsteller (1901-1967)

Ludwig Suthaus, dt. Opernsänger (1906-1971)

Willfried Gredler, öst. Pol./Diplomat (FPÖ) (1916-1994)

George Frankl, öst. Psychoanalytiker, Philosoph und Autor (1921-2004)

Dionne Warwick, US-Sängerin (1941- )

Emerson Fittipaldi, brasil. Autorennfahrer (1946- )

Todestage

Konrad I., Herzog von Kärnten 1004-1011 (975-1011)

Stephan IV. Bathory, König von Polen (1533-1586)

Leopold Schmidt, öst. Volkskundler (1912-1981)

Josef Bican, öst. Fußballer (1913-2001)

Vance Packard, US-Soziologe (1914-1996)

Erich Zöllner, öst. Historiker (1916-1996)

Oscar Klein, öst. Jazzmusiker (1930-2006)

(APA, 12.12.2016)