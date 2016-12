Mobilfunkmanager wird Eurowings-Vorstand

Thorsten Dirks kommt, Karl Ulrich Garnadt geht aus Altersgründen

Frankfurt – Die AUA-Mutter Lufthansa beruft den langjährigen Mobilfunkmanager Thorsten Dirks zum Vorstand für ihre Billigfluglinie Eurowings. Der Chef der unter der Marke O2 bekannten Telefonica Deutschland werde den Vorstandsposten im Mai von Karl Ulrich Garnadt übernehmen, teilte die größte deutsche Fluglinie am Mittwoch mit.

Garnadt, der seit Jahrzehnten für die Lufthansa arbeitet, tritt aus Altersgründen ab. Der gebürtige Hamburger Dirks erhalte einen Vertrag über drei Jahre und solle neben Eurowings auch die digitalen Geschäfte der Lufthansa voranbringen. Zudem ist er für Töchter wie den Catering-Ableger LSG zuständig. Seinen Rückzug bei O2 kündigte der 53-jährige erst vor zwei Wochen an. Damals nannte er seinen nächsten Arbeitgeber noch nicht.

Die Berufung eines Branchenfremden in die Konzernspitze ist ungewöhnlich für die Lufthansa. Das deutsche Traditionsunternehmen rekrutiert Führungskräfte am liebsten direkt aus dem eigenen Haus. Der neue Finanzchef Melker Schörling ist da schon eine Ausnahme, da seine letzte Station in der Luftfahrt als Swiss-Finanzchef schon zehn Jahre zurückliegt.

Dirks übernimmt mit der Verantwortung für das zentrale Zukunftsprojekt Eurowings einen der schwierigsten Jobs in der Frankfurter Zentrale. Für die Lufthansa hat der rasche Ausbau von Eurowings Priorität, um den Vormarsch großer Billigfluglinien wie Ryanair in Deutschland aufzuhalten. Die Neugründung soll deshalb 40 Prozent günstiger fliegen als die Lufthansa selbst. Allerdings ist die Flotte wegen einer alten Vereinbarung mit den Piloten auf 23 Flugzeuge begrenzt.

Lufthansa verstärkt Eurowings-Maschinen im Ausland

Die Lufthansa stationiert deshalb verstärkt Eurowings-Maschinen im Ausland, wo die Crews weniger verdienen. Die Spartengewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern treibt der Schritt auf die Barrikaden. Letztere bestreikten Eurowings bereits und der Konflikt ist immer noch ungelöst. Und die Airline ist einer der Gründe, warum sich der Ausstand der Flugzeugführer seit gut zweieinhalb Jahren hinzieht. Seine Fähigkeiten wird der Mobilfunkmanager nun benötigen. "Dirks hat bewiesen, dass er wirtschaftlichen Erfolg mit eiserner Kostendisziplin erreicht", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Der studierte Elektrotechniker Dirks hat die deutsche Mobilfunkbranche in den vergangenen zehn Jahren geprägte wie wenige. Zum Start des Handybooms Mitte der 90er-Jahre kam er zu E-Plus, nach vielen Stationen wurde er dort 2007 Chef. Er schaffte es, den Mobilfunkanbieter trotz begrenzter finanzieller Mittel und löcherigen Netzes zur Cashcow für die Mutter KPN in den Niederlanden zu machen.

Mit zahlreichen Diskont- und Spezialmarken wie Ay Yildiz für Türken in Deutschland besetzte E-Plus viele Marktnischen, die Rivalen wie die Telekom ignorierten. Zudem ist er in der Branche bekannt für seine direkten Worte. So erzählte er auf einem Telekom-Kongress verblüfften Managern einst, dass sie sich auf ihr Kerngeschäft – Telefonieren und Datentarife zu günstigen Preisen – konzentrieren sollten, anstatt ständig neuen Ideen hinterherzurennen. Im Herbst 2014 schluckte der Rivale O2, eine Tochter des spanischen Mobilfunkriesen Telefonica, E-Plus um 8,5 Milliarden Euro. Damit rückte Dirks an die O2-Spitze und leitete die Fusion der Unternehmen. Zuletzt gab es aber großen Ärger, da die O2-Hotlines nicht erreichbar waren. (APA, 7.12.2016)