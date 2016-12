Flugzeug mit mehr als 40 Menschen an Bord in Pakistan abgestürzt

Flug PK661 von Chitral nach Islamabad verschwand vom Radar. Es gibt wahrscheinlich keine Überlebenden

Islamabad/Wien – Eine Maschine der Pakistan International Airlines (PIA) mit mehr als 40 Menschen an Bord ist am Mittwoch lokalen Behörden zufolge in Havelian, rund 70 Kilometer nordwestlich von Islamabad, abgestürzt.

Das Flugzeug war nach dem Abflug aus der pakistanischen Stadt Chitral um 16:30 Uhr Ortszeit in Richtung der Hauptstadt Islamabad vom Radar verschwunden, wie örtliche Medien berichteten. In einer Mitteilung der Fluglinie hieß es, man habe Minuten vor der geplanten Landung den Kontakt zu dem Flugzeug verloren. Es handelte sich um eine Turboprop-Maschine des Typs ATR-42.

Die Armee habe Soldaten und Helikopter mobilisiert, teilte ein Sprecher mit. Mindestens 21 Tote konnten bisher geborgen werden. Den Behörden zufolge ist es unwahrscheinlich, dass es Überlebende gibt. Das Flugzeug sei zertrümmert, die Leichen der Menschen seien "bis zur Unkenntlichkeit verbrannt", sagte Taj Muhammad Khan, ein Regierungssprecher, der sich ein Bild vom Absturzort machte. Augenzeugen hätten ihm berichtet, dass die Maschine in den Bergen abgestürzt und zuvor in Flammen gestanden sei. In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos vom Absturzort.

Laut Luftfahrtssekretär Irfan Elahi könnte ein Problem am Motor zu dem Absturz des Flugzeugs geführt haben. Details wurden nicht bekannt gegeben. Unklar war auch, wie viele Menschen an Bord der Maschine waren. Die Angaben variierten zwischen 41 und 48. Unter den Passagieren sollen Medienberichten zufolge auch mehrere Ausländer sein. Am Nachmittag bestand die Befürchtung, dass auch zwei Österreicher betroffen sein könnten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür vorerst nicht. "Die Botschaft in Islamabad ist in Kontakt mit den lokalen Behörden und prüft, ob unter den Todesopfern auch österreichische Staatsangehörige sind", sagte dazu Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums in Wien.

Medienberichten zufolge befand sich Junaid Jamshed, ein bekannter pakistanischer Prediger, Designer und ehemaliger Popmusiker, an Bord der Maschine. Er beendete seine Karriere als Musiker, als er sich der konservativen islamischen Missionsbewegung Tablighi Jamaat zuwendete. (red, Reuters, APA, 7.12.2016)