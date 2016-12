Gartenplaner Halbartschlager pleite

35 Dienstnehmer und 134 Gläubiger betroffen – Weiterführung geplant

Sierning bei Steyr – Der oö. Gartenplaner Rupert Halbartschlager Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co KG ist pleite. Über das 1975 gegründete Unternehmen ist am Mittwoch am Landesgericht Steyr das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Betroffen seien 35 Dienstnehmer und 134 Gläubiger, teilte der KSV1870 mit. Passiva von 2,7 Mio. Euro stehe ein freies Vermögen von 597.000 Euro gegenüber.

Offenbar hat sich der Betrieb in den letzten Jahren mit Großprojekten übernommen. Angefangen haben die wirtschaftlichen Probleme laut den Kreditschützern mit dem plötzlichen Tod des Gesellschafters und Geschäftsführers Rupert Halbartschlager 2013. Im Jahr darauf übernahm der Gartengestalter zunehmend Großaufträge, für die man "im Nachhinein betrachtet weder finanziell noch personell ausreichend gerüstet" gewesen sei, hieß es in der Presseaussendung des Kreditschutzverbandes. Auch die geleisteten Eigenmittel der neuen Gesellschafterin änderten an der angespannten finanziellen Situation nichts. Rechtsstreitigkeiten mit Großkunden führten schließlich mit zu Liquiditätsproblemen.

Nachdem die Auftragslage jedoch als zufriedenstellend bezeichnet werde, sei die Fortführung und Sanierung des Unternehmens geplant, so der KSV1870. Am 28. Februar 2017 sollen die Gläubiger im Landesgericht Steyr über einen entsprechenden Vorschlag abstimmen. (APA, 7.12.2016)