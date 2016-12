Scheidender Ban Ki-moon trifft kommenden Alexander Van der Bellen

UN-Generalsekretär wünscht neuem Präsidenten bei Abschiedstour in Wien "alles Gute"

Wien – Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki-moon traf am Mittwoch mit dem designierten österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen im Außenministerium in Wien zusammen. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem Gastgeber, Außenminister Sebastian Kurz, vor der Presse erklärte Ban, er sei froh, die Möglichkeit zu haben, Van der Bellen so bald nach seiner Wahl zu treffen. Die ganze Welt habe die österreichische Bundespräsidentschaftswahl beobachtet.

Es sei wohl sein letzter Besuch in Österreich in seiner Funktion als Generalsekretär der Vereinten Nationen, und er bedauere, nicht die Möglichkeit zu haben, gemeinsam mit Van der Bellen zu arbeiten, da dieser sein Amt ja erst im Jänner antritt. Der neue Bundespräsident erklärte, er sei glücklich, den UN-Chef in Wien zu haben, das Treffen sei eine Freude und eine Ehre. Ban, der als ehemaliger Botschafter Südkoreas in Wien eine besondere Beziehung zu Österreich hat, wünschte Van der Bellen auf Deutsch "alles Gute".

Abschiedstour

Der UN-Generalsekretär ist auf seiner Abschiedstour bis Freitag in Wien, wo er sich von den Mitarbeitern der hier beheimateten Uno-Organisationen verabschieden will. Am 31. Dezember endet seine Amtszeit, Nachfolger wird der ehemalige portugiesische Regierungschef António Guterres.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wollen Ban und Kurz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz über den UN-Amtssitz Wien, die Situation diverser internationaler Konflikte und den kommenden OSZE-Vorsitz Österreichs 2017 sprechen. Am Nachmittag trifft Ban den österreichischen Bundeskanzler Christian Kern. (Michael Vosatka, 7.12.2016)